Синоптики порадовали прогнозом на завтра
Обширный антициклон покрывает Северную Европу и не дает шансов дождливым циклонам дотянуться до нас.
Обширный антициклон покрывает Северную Европу и не дает шансов дождливым циклонам дотянуться до нас.
Тем не менее, кучевые облака образуются, в основном, они белые, так называемые "облака хорошей погоды", но при более благоприятных условиях во второй половине дня они могут дать кратковременные дождики. Тепло останется и на большей части территории температуры воздуха превысят 20-ти градусную отметку.
В пятницу (4.06) днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье местами до 15°С.