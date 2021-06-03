Синоптики порадовали прогнозом на завтра

Тем не менее, кучевые облака образуются, в основном, они белые, так называемые "облака хорошей погоды", но при более благоприятных условиях во второй половине дня они могут дать кратковременные дождики. Тепло останется и на большей части территории температуры воздуха превысят 20-ти градусную отметку.