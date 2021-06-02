В мае погода была несколько прохладнее нормы

Средняя температура воздуха составила в Эстонии 10,1 градуса тепла, на 0,4 градуса ниже нормы. Максимальная температура воздуха, зафиксированная 12 мая на станции Таллинн-Харку, составила 27,6 градуса тепла, а минимальная, зафиксированная 5 мая в Нарве, составила 3,8 градуса мороза, сообщается в обзоре службы погоды Эстонии.

Среднее количество осадков составило 83 мм, составив целых 196 процентов нормы. Максимальное суточное количество осадков составило 36 мм и было зафиксировано 26 мая на Рухну, когда одновременно выпало всего на 2 мм меньше майской нормы осадков.