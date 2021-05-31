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В ближайшие дни синоптики обещают потепление

Закат на пляже в Пярну ФОТО: Shutterstock

По данным службы погоды Эстонии, к концу недели температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на почве местами 0 градусов, на побережье до 11 градусов тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 15-19, на побережье с морским ветром до 13 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 17-21, на побережье с морским ветром до 13 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 18-23, на побережье с морским ветром до 13 градусов тепла.

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