В пятницу в Эстонии будет туманно и дождливо
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы.
Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла, на почве может падать до 0 градусов.
Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. В первой половине дня местами туманы. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывами до 10 м/с.
Температура воздуха составит 13-17, на побережье местами до 10 градусов тепла.