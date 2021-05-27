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В пятницу в Эстонии будет туманно и дождливо

TRT03: TÜ BOTAANIKAAED : TARTU, EESTI, 27MAY21 - Pildil tulbid. ma/Foto MARGUS ANSU TARTU POSTIMEES ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы.

Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла, на почве может падать до 0 градусов.

Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. В первой половине дня местами туманы. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывами до 10 м/с.

Температура воздуха составит 13-17, на побережье местами до 10 градусов тепла.

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