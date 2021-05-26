Синоптики обещают, что на выходных будет солнечно

В ночь на пятницу переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на почве местами упадет до 0 градусов. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 13-18, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 3-8, на северном побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на почве местами до 0 градусов. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди, вероятность осадков выше на юго-востоке страны. Ветер северных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 13-16, на побережье местами 10 градусов тепла.