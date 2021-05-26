Завтра синоптики снова обещают дожди, местами грозы
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди.
Ветер южный и юго-восточный, 4-10, порывами 14, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.