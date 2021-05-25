В ближайшие дни мечты о летней погоде не сбудутся

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 6-11, порывами 14, на побережье около полуночи до 17 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-16, в Юго-Восточной Эстонии до 18, на побережье до 11 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западных направлений, 2-6 м/сек. Днем переменная облачность, по многим регионам слабые кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 2-8, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, на почве местами с понижением до нуля, днем 13-18, на побережье 11 градусов тепла.