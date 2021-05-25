Завтра стихия будет свирепствовать: жителей Эстонии предупреждают о наводнениях

Уже ночью к островам подойдет плотная зона осадков, которые продолжатся и днем, распространившись по всей территории страны. Однако есть надежда, что к вечеру дождевые облака отступят. Из-за плотной облачности солнечные лучи не смогут прогреть землю, поэтому дневные температуры останутся весьма скромными.

В среду (26.05) днем облачно. Пройдет дождь, во многих местах осадки сильные. Вечером на юге и востоке Эстонии облачность постепенно рассеется и осадки прекратятся. До обеда ветер восточный и юго-восточный 6-11, порывы до 17, на северном побережье 8-12, порывы до 18 м/с. Во второй половине дня, начиная с островов и юга Эстонии ветер постепенно перейдет к западному, юго-западному и усилится 8-14, порывы 17-23 м/с, на побережье 10-16, порывы 20-26 м/с. Температура воздуха 10..13, на востоке Эстонии может повыситься до 15°С.