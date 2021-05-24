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Погода во вторник: умеренное тепло и дожди

Весна в Эстонии. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.

Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла, на почве местами возможно понижение до нуля.

Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14-19, на побережье до 10 градусов тепла.

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