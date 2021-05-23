Завтра синоптики обещают дожди
Циклон удаляется от нас на северо-восток, но воздух очень влажный и даже усиливающийся с юга гребень высокого давления не спасет от кратковременных дождей.
Циклон удаляется от нас на северо-восток, но воздух очень влажный и даже усиливающийся с юга гребень высокого давления не спасет от кратковременных дождей.
Более частыми и интенсивными дожди ожидаются в центральных и северных уездах Эстонии. Во вторник наступит на короткое время относительное улучшение в погоде, но уже вечером нашей южной границы вновь достигнет очередная зона дождей.
В понедельник (24.05) днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, вечером вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется. Ветер западных направлений 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.