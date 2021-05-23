В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение
Метеослужба в воскресенье передала штормовое предупреждение первой степени для восточной части территории Эстонии.
Метеослужба в воскресенье передала штормовое предупреждение первой степени для восточной части территории Эстонии.
По прогнозу, зона дождя в течение дня распространится с юго-востока Эстонии в северном, северо-западном направлении, местами осадки сильные.
Ожидается, что в первой половине дня на востоке страны усилится северный, северо-западный ветер порывами 15-18 м/с, во второй половине дня до 20 м/с.
На Чудском озере в первой половине дня усилится северный, северо-западный ветер 8-12, порывами 15, во второй половине дня до 20 м/c.
В Пыльваском уезде в первой половине дня в воскресенье усилится северный, северо-западный ветер порывами до 15-18 м/c, во второй половине дня порывами до 20 м/c. Ожидается сильный дождь.
В Тартумаа в воскресенье в первой половине дня усилится северный, северо-западный ветер порывами до 15-18 м/c, во второй половине дня порывами до 20 м/c. Пройдет сильный дождь.
В Йыгеваском уезде в первой половине дня усилится северный, северо-западный ветер порывами до 15-17 м/c. Ожидается сильный дождь.
В Валгамаа в первой половине дня усилится северный, северо-западный ветер порывами до 15-17 м/c. Сильный дождь.
В восточной части Финского залива в воскресенье во второй половине дня усилится северный, северо-западный ветер 12, порывами 15-20 м/c.
В Ида-Вирумаа во второй половине дня усилится северный, северо-западный ветер порывами 15-19 м/c.
В Вырумаа в первой половине дня усилится северный, северо-западный ветер порывами до 15-19 м/c. Пройдет сильный дождь.
Метеослужба напомнила, что штормовое предупреждение первой степени передается, когда погодные условия потенциально опасны. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.