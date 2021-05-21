В субботу в Эстонии прольют дожди, вероятны грозы
Очередной циклон с Дании, движущийся на восток, к утру субботы принесет более плотные облака в район Рижского залива и на юг Эстонии и вероятность осадков там увеличится.
Очередной циклон с Дании, движущийся на восток, к утру субботы принесет более плотные облака в район Рижского залива и на юг Эстонии и вероятность осадков там увеличится.
В течении дня кучево-дождевые облака будут развиваться и ливневые осадки снова распространятся по Эстонии. Не исключена и гроза. Юго-западный, западный будет умеренным, столбики термометров не поднимутся выше 17°C, у побережья будет и еще прохладнее.
В субботу, 22 мая, днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, порывы 12 м/с.
Температура воздуха составит 13-17, на побережье местами 10°С.