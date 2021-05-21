В субботу в Эстонии прольют дожди, вероятны грозы

В течении дня кучево-дождевые облака будут развиваться и ливневые осадки снова распространятся по Эстонии. Не исключена и гроза. Юго-западный, западный будет умеренным, столбики термометров не поднимутся выше 17°C, у побережья будет и еще прохладнее.