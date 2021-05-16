На следующей неделе погода начнет меняться

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке страны обширные дожди, на западе вероятность осадков меньше. Ветер слабый, переменных направлений, после полуночи западных направлений, немного усилится. Днем ожидается переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди, на востоке страны облачная с прояснениями погода, дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 4-9, порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10, в Восточной Эстонии до 13 градусов тепла, днем 12-17, в Восточной Эстонии до 20 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. После полуночи на востоке страны облачность уплотнится, пройдут дожди. Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, на востоке страны до 12 градусов тепла, днем 15-20, на открытом ветру побережье до 13 градусов тепла.