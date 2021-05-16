Завтра синоптики обещают дожди и грозы

К утру на островах облачность усилится, пойдет дождь. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 3-8, на островах порывами 12 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла.

Днем облачность повсеместно уплотнится, с Юго-Западной Эстонии осадки распространятся по всей стране, вероятны грозы, местами ливни. Юго-восточный и восточный ветер усилится до 5-9, порывами 14 м/сек. Температура воздуха 17-22, на открытом ветру побережье до 13 градусов тепла.