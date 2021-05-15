Синоптики: дожди ожидаются и в воскресенье
В воскресенье в Эстонии ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха максимально поднимется до 21 градуса.
В воскресенье в Эстонии ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха максимально поднимется до 21 градуса.
По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, по многим регионам туман. Ветер преимущественно западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла, на юге страны и у Чудского озера до 11 градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, до полудня местами туман, после полудня местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 16-21, на открытом ветру побережье до 13 градусов тепла.