Синоптики: дожди ожидаются и в воскресенье

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, по многим регионам туман. Ветер преимущественно западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла, на юге страны и у Чудского озера до 11 градусов тепла.