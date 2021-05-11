В ближайшие дни жителей Эстонии будет радовать летнее тепло

В ночь на четверг ожидается преимущественно ясная погода без осадков, рано утром в Юго-Восточной Эстонии облачно, возможны дожди. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Днем по Эстонии пройдет узкая полоса облачности, возможны грозы. Ветер юго-восточный и восточный, до полудня возможен и северо-восточный, 5-10, порывами 15, к вечеру у Рижского залива порывами до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 17-22, на подветренном побережье до 12 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, близ Рижского залива около полуночи порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Меньше всего вероятность осадков в северной части страны. Ветер восточных направлений, 3-9, порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 14-19, на подветренном побережье 10 градусов тепла.