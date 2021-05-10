Прогноз на ближайшие дни: сколько продержится тепло?

В ночь на среду ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9, на островах порывами 13 м/сек. Днем ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-9, порывами 12, на островах до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 19-24, на подветренном побережье до 11 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-8, около полуночи на островах порывами 12 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами дожди, возможны грозы, во второй половине дня зона осадков станет шире. Ветер юго-восточный и восточный, на островах и северном побережье возможен и северо-восточный, 5-10, порывами 15, к вечеру порывами до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 18-23, на подветренном побережье до 12 градусов тепла.