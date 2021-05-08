На следующей неделе в Эстонию придет долгожданное тепло

В ночь на воскресенье по многим регионам ясная погода, на северо-западе страны переменная облачность, но также преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, до полуночи порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье местами до 5 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, 4-9, порывами до 13 м/сек, вечером южных направлений. Температура воздуха 10-13, на побережье с морским ветром до 7 градусов тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность. По многим регионам дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В первой половине дня местами кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-10, порывами до 13, на островах 15 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье с морским ветром 10 градусов тепла.