Завтра Эстония окажется между двумя циклонами

В то же время уже следующий активный циклонический вихрь со стороны Дании приближается к Балтийскому морю. Между двумя циклонами погода будет немного спокойнее, а ливневые дожди отступят за восточную границу. На востоке небосвод более облачный и прохладнее, на западе яснее и показания термометров поднимутся почти до 10°С.