Завтра Эстония окажется между двумя циклонами
Циклон, вызвавший в Эстонии штормовую и дождливую погоду, удаляется на Россию.
Циклон, вызвавший в Эстонии штормовую и дождливую погоду, удаляется на Россию.
В то же время уже следующий активный циклонический вихрь со стороны Дании приближается к Балтийскому морю. Между двумя циклонами погода будет немного спокойнее, а ливневые дожди отступят за восточную границу. На востоке небосвод более облачный и прохладнее, на западе яснее и показания термометров поднимутся почти до 10°С.
Во вторник (4.05) небольшая и переменная облачность. В утренние часы во многих местах на востоке Эстонии пройдет дождь и мокрый снег, вечером увеличится вероятность осадков на островах. Ветер северо-западный и западный 4-9, порывами до 14 м/с, вечером ветер ослабеет и будет переменных направлений. Температура воздуха 7..11, на северо-востоке Эстонии 4..6°С.