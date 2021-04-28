Долгожданного потепления не случится и к концу недели

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам дожди, возможен мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-6, на островах северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем на севере страны малооблачная погода без осадков. На юге страны облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер преимущественно северо-восточный и северный 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам дожди. Ветер западных направлений 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.