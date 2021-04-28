Гребень высокого давления смещается на юго-восток: как завтра изменится погода

а за ним на Эстонию распространится малоактивная зона низкого давления. Воздушная масса влажная и ливневых облаков не избежать. Так как солнце временами будет проглядывать сквозь облака, воздух станет немного теплее и показания термометров поднимутся примерно до 10°С.