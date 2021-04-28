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Гребень высокого давления смещается на юго-восток: как завтра изменится погода

Весна. ФОТО: Urmas Luik

Гребень высокого давления смещается на юго-восток, а за ним на Эстонию распространится малоактивная зона низкого давления.

а за ним на Эстонию распространится малоактивная зона низкого давления. Воздушная масса влажная и ливневых облаков не избежать. Так как солнце временами будет проглядывать сквозь облака, воздух станет немного теплее и показания термометров поднимутся примерно до 10°С.

В четверг (29.04) переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

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