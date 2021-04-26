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Синоптики обещают, что завтра погода улучшится

Весна. ФОТО: Urmas Luik

Вслед за отходящим на Россию циклоном к нам подойдет новая порция дождей, однако осадки будут идти реже.

Улучшению погоды будет способствовать влияние находящегося над югом Скандинавии антициклона, благодаря этому местами сквозь облака будет проглядывать солнце, которое в сочетании со слабым ветром прогреет воздух на пару градусов выше.

Во вторник (27.04) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет в основном небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 3...9°С.

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