Синоптики обещают, что завтра погода улучшится
Вслед за отходящим на Россию циклоном к нам подойдет новая порция дождей, однако осадки будут идти реже.
Вслед за отходящим на Россию циклоном к нам подойдет новая порция дождей, однако осадки будут идти реже.
Улучшению погоды будет способствовать влияние находящегося над югом Скандинавии антициклона, благодаря этому местами сквозь облака будет проглядывать солнце, которое в сочетании со слабым ветром прогреет воздух на пару градусов выше.
Во вторник (27.04) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет в основном небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 3...9°С.