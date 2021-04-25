В ближайшие дни станет еще холоднее, возможны заморозки
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет прохладнее, по ночам местами возможны заморозки.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет прохладнее, по ночам местами возможны заморозки.
В ночь на понедельник ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-8, на островах северо-западный, порывами до 15 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди и мокрый снег, вечером осадков станет меньше. Ветер преимущественно северо-западный и северный, 2-8, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 1-7 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 2-6 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.