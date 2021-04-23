Холод, ветер и осадки омрачат субботу в Эстонии

Дискомфорт добавит северо-западный ветер, прежде всего на западе Эстонии, где его порывы могут превышать 20 м/с. В воскресенье станет чуть тише, да и осадки немного реже, но по-прежнему холодно- ночные температуры воздуха около 0°С, днем около 5°С.