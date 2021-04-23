Холод, ветер и осадки омрачат субботу в Эстонии
Циклон смещается на Финляндию, а к воскресенью на Россию, но на его юго-западной периферии, где мы и останемся, по-прежнему ожидаются частые кратковременные осадки и холодно.
Циклон смещается на Финляндию, а к воскресенью на Россию, но на его юго-западной периферии, где мы и останемся, по-прежнему ожидаются частые кратковременные осадки и холодно.
Дискомфорт добавит северо-западный ветер, прежде всего на западе Эстонии, где его порывы могут превышать 20 м/с. В воскресенье станет чуть тише, да и осадки немного реже, но по-прежнему холодно- ночные температуры воздуха около 0°С, днем около 5°С.
В субботу, 24 апреля, днем в Эстонии будет облачно с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 4-9, порывы 13, на северо-востоке 2-7 м/с, на островах и побережье западной Эстонии ветер 8-14, порывами до 22 м/с.
Температура воздуха составит 3-7°С.