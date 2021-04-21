В четверг в Эстонию придут дожди

Воздушная масса стала более влажная и во многих местах днем будут развиваться кучево-дождевые облака, двигаясь с запада в восточном и северо-восточном направлении. Хотя сквозь облака иногда будет проглядывать солнышко. Ветер дует с юга, но довольно сильный. Воздух еще достаточно теплый, но в последующие дни похолодает.