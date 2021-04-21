В четверг в Эстонию придут дожди
В район Балтийского моря пришла область пониженного давления, она малоподвижная и будет определять погоду в нашей стране в ближайшие дни.
В район Балтийского моря пришла область пониженного давления, она малоподвижная и будет определять погоду в нашей стране в ближайшие дни.
Воздушная масса стала более влажная и во многих местах днем будут развиваться кучево-дождевые облака, двигаясь с запада в восточном и северо-восточном направлении. Хотя сквозь облака иногда будет проглядывать солнышко. Ветер дует с юга, но довольно сильный. Воздух еще достаточно теплый, но в последующие дни похолодает.
В четверг, 22 апреля, до обеда в Эстонии ожидается переменная облачность, после обеда облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывами 12-16 м/с.
Температура воздуха от 8 до 12, на побережье местами 5°С.