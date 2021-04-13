В ближайшие дни синоптики обещают до 14 градусов тепла

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная погода без осадков, только на юге страны к утру уплотнится облачность. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. На юге страны местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 5-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 8-12, на побережье с ветром 4-7 градусов тепла.