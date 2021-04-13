Синоптики: завтра в Эстонии будет сухо и пожароопасно

Количество влаги в воздухе уменьшается и облака освобождают все больше места для голубого неба. Яркое весеннее солнце сильно нагревает и сушит землю, поэтому в ближайшее время возрастет риск возгораний и проводить время на природе стоит с умом.

В среду (14.04) небольшая и переменная облачность, на юго-востоке Эстонии облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный, северо-западный, на островах также и северный ветер 3-9, во второй половине дня на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье 4..6 °С.