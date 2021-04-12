Прогноз на ближайшие дни: ждать ли тепла?

В ночь на среду на востоке страны облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, местами также возможен мокрый снег. На западе страны малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 4-9, во второй половине дня на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 4-9, до полуночи на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-11, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.