Пн, 12.04.2021
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Синоптики огорчили прогнозом на завтра

Весна в Таллинне. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода.

По многим регионам дожди, местами туман. Ветер южных направлений, на островах западных, 2-8, около полуночи на побережье Вирумаа порывами 12 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. 

Днем на востоке страны ожидается ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, на западе страны переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8, во второй половине дня на островах порывами 12 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

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