Синоптики огорчили прогнозом на завтра

По многим регионам дожди, местами туман. Ветер южных направлений, на островах западных, 2-8, около полуночи на побережье Вирумаа порывами 12 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.

Днем на востоке страны ожидается ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, на западе страны переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8, во второй половине дня на островах порывами 12 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.