Прогноз на завтра: тепло отступает на восток
Прохождение холодного фронта в ночь на вторник вынудило тепло отступить за восточную границу.
Прохождение холодного фронта в ночь на вторник вынудило тепло отступить за восточную границу.
Но, несмотря на поступление более прохладного воздуха, дневные температуры во многих местах на материке достигнут 10 градусов. В западной Эстонии под влиянием усиливающего антициклона облаков немного и без осадков, на востоке в тыловой части ложбины низкого давления пройдут небольшие дожди.
Во вторник (13.04) на востоке Эстонии облачно с прояснениями и временами пройдёт дождь. На западе страны переменная облачность и без осадков. Ветер западной четверти 2-8, во второй половине дня на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 4..10°С.