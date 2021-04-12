Прогноз на завтра: тепло отступает на восток

Но, несмотря на поступление более прохладного воздуха, дневные температуры во многих местах на материке достигнут 10 градусов. В западной Эстонии под влиянием усиливающего антициклона облаков немного и без осадков, на востоке в тыловой части ложбины низкого давления пройдут небольшие дожди.