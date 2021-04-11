Завтра синоптики обещают порцию южного тепла

В первой половине дня осадки в основном пройдут на островах, а после обеда кратковременные дожди доберутся и до западных районов материка. Столбики термометров уже к середине дня практически повсеместно превысят отметку 10°С, а в материковой части страны дневные максимумы местами будут выше 15°С.