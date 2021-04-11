Завтра синоптики обещают порцию южного тепла
С юга Скандинавии в направлении Ботнического залива движется циклон, по восточной периферии которого к нам поступит влажный, но в то же время теплый воздух.
С юга Скандинавии в направлении Ботнического залива движется циклон, по восточной периферии которого к нам поступит влажный, но в то же время теплый воздух.
В первой половине дня осадки в основном пройдут на островах, а после обеда кратковременные дожди доберутся и до западных районов материка. Столбики термометров уже к середине дня практически повсеместно превысят отметку 10°С, а в материковой части страны дневные максимумы местами будут выше 15°С.
В понедельник (12.04) на востоке Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. В западной Эстонии облачно с прояснениями и временами пройдёт дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10, порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 11…16, на наветренном побережье 7...9°С.