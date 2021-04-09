В субботу в Эстонии будут властвовать дожди и мокрый снег
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода.
По многим регионам дожди и мокрый снег, после полуночи осадки станут реже. Ветер юго-западный и южный 6-11, порывами до 17, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с, после полуночи немного уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Вечером облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами до 17 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.