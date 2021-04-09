В субботу в Эстонии будут властвовать дожди и мокрый снег

По многим регионам дожди и мокрый снег, после полуночи осадки станут реже. Ветер юго-западный и южный 6-11, порывами до 17, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с, после полуночи немного уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.