Ура! ⟩ В конце недели ожидается 12 градусов тепла

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, утром на западном побережье южный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла. Днем облачность уплотнится. В первой половине дня на западе страны мокрый снег и дожди, во второй половине дня зона осадков шире. Ветер южный и юго-западный, 6-12, порывами до 17, на островах и побережье порывами до 23 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Пройдут мокрый снег и дожди, к утру облачностьь рассеется и осадки станут реже. Ветер южный и юго-западный, 6-12, порывами до 17, на островах и побережье до 23 м/сек, к утру немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. Днем переменная облачность с кратковременными дождями и мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15, на северном побережье до 20 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.