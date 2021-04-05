Завтра синоптики обещают холодные осадки и пронизывающий ветер
Погоду в Эстонии определяет закручивающийся над севером Скандинавии активный циклон, в тыловой части которого к нам с севера проникнет холодный воздух.
Погоду в Эстонии определяет закручивающийся над севером Скандинавии активный циклон, в тыловой части которого к нам с севера проникнет холодный воздух.
Добавится и влаги, из-за чего во многих местах пройдут как кратковременные дожди, так и заряды мокрого снега и снега. Хотя во многих местах под лучами солнца столбики термометров поднимутся до отметки +5°C, сильный пронизывающий ветер добавит ощущения холода.
Во вторник (6.04) днем переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дождь, мокрый снег и снег. Ветер в основном юго-западный 6-12, порывами 15-17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 2...6°С.