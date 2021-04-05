Завтра синоптики обещают холодные осадки и пронизывающий ветер

Добавится и влаги, из-за чего во многих местах пройдут как кратковременные дожди, так и заряды мокрого снега и снега. Хотя во многих местах под лучами солнца столбики термометров поднимутся до отметки +5°C, сильный пронизывающий ветер добавит ощущения холода.