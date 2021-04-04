Новая неделя начнется с дождей, мокрого снега и сильного ветра

Однако ложбина этого активного воздушного вихря движется с Балтийского моря в сторону стран Балтии и поэтому начало новой недели будет ветреным и дождливым. Поздно вечером ложбина низкого давления сместится на Россию и вслед за ней в Эстонию начнет поступать более холодная воздушная масса.