Новая неделя начнется с дождей, мокрого снега и сильного ветра
Циклон, который начал свой путь из окрестностей крутых гор, своим центром располагается на севере Скандинавии.
Циклон, который начал свой путь из окрестностей крутых гор, своим центром располагается на севере Скандинавии.
Однако ложбина этого активного воздушного вихря движется с Балтийского моря в сторону стран Балтии и поэтому начало новой недели будет ветреным и дождливым. Поздно вечером ложбина низкого давления сместится на Россию и вслед за ней в Эстонию начнет поступать более холодная воздушная масса.
В понедельник, 5 апреля, днем облачно. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, кое-где осадки могут быть сильными. Вечером местами образуется туман. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывами 15-21 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с. После обеда ветер постепенно ослабеет и развернется на островах к западному направлению. Температура воздуха 2...8°С.