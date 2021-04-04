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Новая неделя начнется с дождей, мокрого снега и сильного ветра

Дождь в Таллинне. ФОТО: Raul Mee

Циклон, который начал свой путь из окрестностей крутых гор, своим центром располагается на севере Скандинавии. 

Однако ложбина этого активного воздушного вихря движется с Балтийского моря в сторону стран Балтии и поэтому начало новой недели будет ветреным и дождливым. Поздно вечером ложбина низкого давления сместится на Россию и вслед за ней в Эстонию начнет поступать более холодная воздушная масса.

В понедельник, 5 апреля, днем облачно. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, кое-где осадки могут быть сильными. Вечером местами образуется туман. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывами 15-21 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с. После обеда ветер постепенно ослабеет и развернется на островах к западному направлению. Температура воздуха 2...8°С.

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