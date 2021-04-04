Новая неделя начнется с дождей и мокрого снега

Ночью ветер юго-западный и южный, 6-11, порывами 15-17 м/сек, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла.

Днем ожидается облачная погода, по регионам дожди и мокрый снег, местами осадки могут быть интенсивными. К вечеру местами возможен и снег. Ветер юго-западный и южный, 7-12, порывами 15-21, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/сек. Во второй половине дня ветер уляжется, на островах сменит направление на западное. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.