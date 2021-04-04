Синоптики: весеннее тепло придет в конце апреля

В начале месяца Эстония снова окажется под влиянием восточной зоны низкого давления, затем западной зоны высокого давления, а в начале апреля погода будет немного прохладнее, чем обычно. Температура воздуха будет от 0 до -5 градусов ночью до 3-7 градусов днем. В отдельные дни будут идти преимущественно дожди и мокрый снег, но количество осадков будет умеренное.

До середины месяца к нам будут поступать в западных и южных потоках зоны низкого давления или их ложбины. Часто будет идти преимущественно дождь, но не исключен и мокрый снег. Немного повысится температурный фон.

Во второй половине апреля временно будет преобладать усиление зоны высокого давления над югом Скандинавии. В то же время с северо-запада продолжится давление ложбин низкого давления, и после нескольких более засушливых и теплых дней погода снова станет более дождливой и прохладной. В конце месяца ожидается потепление.