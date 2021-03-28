Циклоны над северной Атлантикой активизировались: завтра погода ухудшится

Одна за другой ложбины низкого давления будут проходить через Балтийское море и Эстонию, принося с собой плотные облака, сквозь которые весенним солнечным лучам сложно пробиться. Таким образом ключевые слова на ближайшие дни – это частые дожди и сильный южный, юго-западный ветер.

В понедельник (29.03) днем облачно с прояснениями. До обеда преимущественно в западной Эстонии пройдет дождь. После обеда, начиная с островов новая зона плотных осадков будет быстро смещаться на восток. Ветер юго-западный, южный, 5-10, на островах порывы 14, после обеда усилится 7-13, порывы 16, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 4..9, на востоке Эстонии до 11°С.