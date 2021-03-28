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Прежде чем расплавиться, дрон запечатлел кадры извержения вулкана в Исландии

ФОТО: instagram.com/gardarolafsphotography/

Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал свой дрон, чтобы максимально подробно запечатлеть извержение вулкана Фаградальсфьядль, которое началось 19 марта.

На полуострове Рейкьянес в Исландии 19 марта вечером началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Как отмечает Reuters, последний раз извержение этого вулкана происходило около 6 тыс. лет назад.

Олаф опубликовал в Instagram короткое видео, снятое возле вулканического кратера. Он также рассказал, что ради этих кадров ему пришлось пожертвовать дорогостоящим устройством - подлетев к вулкану близко, корпус дрона мгновенно расплавился. 

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