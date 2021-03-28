Прежде чем расплавиться, дрон запечатлел кадры извержения вулкана в Исландии
Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал свой дрон, чтобы максимально подробно запечатлеть извержение вулкана Фаградальсфьядль, которое началось 19 марта.
Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал свой дрон, чтобы максимально подробно запечатлеть извержение вулкана Фаградальсфьядль, которое началось 19 марта.
На полуострове Рейкьянес в Исландии 19 марта вечером началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Как отмечает Reuters, последний раз извержение этого вулкана происходило около 6 тыс. лет назад.
Олаф опубликовал в Instagram короткое видео, снятое возле вулканического кратера. Он также рассказал, что ради этих кадров ему пришлось пожертвовать дорогостоящим устройством - подлетев к вулкану близко, корпус дрона мгновенно расплавился.