В ближайшие дни в Эстонии потеплеет, но погоду омрачат дожди и мокрый снег
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни днем и ночью ожидается преимущественно плюсовая температура воздуха.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни днем и ночью ожидается преимущественно плюсовая температура воздуха.
В ночь на пятницу на западе и севере страны переменная облачность, на востоке и юге облачная с прояснениями погода. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам дожди, вероятность осадков выше на севере страны. Ветер юго-западный и западный, 3-8, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье с морским ветром до 3 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 1-7, на островах порывами до 11 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам дожди. Ветер южных направлений, 3-9, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье с морским ветром до 5 градусов тепла.
В ночь на воскресенье до полуночи на западе страны облачность уплотнится, пойдут дожди, после полуночи зона осадков распространится и в восточные уезды, возможен также мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на островах порывами до 15 м/сек, после полуночи начиная с запада подует юго-западный. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. В первой половине дня преимущественно облачно, в материковой части страны по многим регионам дожди, на востоке страны также мокрый снег. Около полуночи начиная с островов облачность рассеется, во второй половине дня осадки только по отдельным регионам. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на островах до 11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.