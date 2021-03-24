В ближайшие дни в Эстонии потеплеет, но погоду омрачат дожди и мокрый снег

В ночь на пятницу на западе и севере страны переменная облачность, на востоке и юге облачная с прояснениями погода. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам дожди, вероятность осадков выше на севере страны. Ветер юго-западный и западный, 3-8, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье с морским ветром до 3 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 1-7, на островах порывами до 11 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам дожди. Ветер южных направлений, 3-9, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье с морским ветром до 5 градусов тепла.