Вулкан Фаградальсфьядль. ФОТО: AFP

Извержение вулкана Фаградальсфьядль неподалеку от Рейкьявика началось в прошлую пятницу, когда в склоне горы образовалась трещина длиной в несколько сотен метров, и оттуда пошла лава.

Извержение вулкана не стало для жителей Исландии неожиданностью - ему предшествовали тысячи слабых подземных толчков, обычно возвещающих о том, что вулкан собирается проснуться.

Вулкан Фаградальсфьядль ФОТО: Reuters

Вулкан Фаградальсфьядль. ФОТО: Reuters

Вулкан Фаградальсфьядль. ФОТО: Reuters

Поначалу власти опасались, что вулкан, спавший 800 лет, может выбросить в атмосферу столбы пепла и ядовитые газы, поэтому перекрыли подступы к нему и даже рекомендовали жителям не открывать окна во избежание отравления. Однако вскоре вулкан стал затихать, и в субботу доступ к нему был открыт.

«Это абсолютно захватывающее зрелище, - признался журналистам Ульвар Кари Йоханнсон, который одним из первых смог взглянуть на вулкан вблизи. - Конечно, воняет ужасно, но больше всего меня поразил ярко-оранжевый цвет лавы, такого я не ожидал».

Вулкан Фаградальсфьядль. ФОТО: AFP

Вулкан Фаградальсфьядль. ФОТО: Getty Images

Вулкан Фаградальсфьядль. ФОТО: Getty Images

По словам сейсмологов, из вулкана уже вытекло около 300 тыс. кубометров лавы, однако само извержение было слабым.

К понедельнику доступ к вулкану вновь пришлось перекрыть из-за высокой концентрации токсичных газов.

Вулкан Фаградальсфьядль. ФОТО: AFP