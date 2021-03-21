В ближайшие дни в Эстонии резко потеплеет

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-8, при продолжительных прояснениях местами до 13 градусов мороза. На островах и западном побережье температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 1-5, на западе страны местами до 9 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В течение дня начиная с запада страны облачность уплотнится, но погода будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.