Циклон отступает: как изменится погода завтра
Циклоны отступают и впереди у нас довольно продолжительный период сухой погоды.
Циклоны отступают и впереди у нас довольно продолжительный период сухой погоды.
Гребень высокого давления обеспечит сегодня солнечную погоду, но холодная воздушная масса и порывистый северо-западный ветер не дадут дневным температурным максимумам превысить отметку +5°С.
В понедельник (22.03) днем солнечно, кое-где переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-9, порывами до 13 м/с, к вечеру ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.