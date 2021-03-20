Синоптики: на следующей неделе ожидается до девяти градусов тепла

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода. Пройдут снег и мокрый снег, на западе страны также дожди. Местами метели. Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15 м/сек. После полуночи ветер немного уляжется, начиная с островов подует с запада и северо-запада. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Возможна гололедица.

Утром облачно, по многим регионам пройдут снег и мокрый снег. В первой половине дня начиная с северо-запада облачность рассеется, во второй половине дня вероятность осадков сократится. Ветер по всей стране северо-западный, поднимется до 5-12, на побережье порывами до 15, на островах 10-15, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Сохранится вероятность гололедицы.

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха 0-6 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут снегопады и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-8, в первой половине дня на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 3-8, при продолжительных прояснениях местами до 13 градусов мороза. На островах и западном побережье температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-5, на западе страны местами до 9 градусов тепла.