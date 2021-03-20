Служба погоды дала по всей стране предупреждение о метели

В материковой части страны снегопады и метели ожидаются уже днем, а в уездах Валга, Выру и Пыльва только вечером.

Снегопады распространятся с северо-запада по всей стране и вечером станут сильными. Поздно вечером на островах и западе материковой Эстонии также пройдут мокрый снег и дожди, повысится риск гололедицы. Из-за погодных условий на дорогах необходима осторожность. Ожидается юго-западный ветер порывами до 16, на побережье до 20 м/сек. Начиная с запада температура воздуха постепенно поднимется, а вместе с ней станут скользкими дороги.