Служба погоды дала по всей стране предупреждение о метели
Служба погоды дала по материковой Эстонии и островам предупреждение о метели первой степени. На островах возможны метели и гололедица, порывы ветра могут местами достигать 20 м/сек.
Служба погоды дала по материковой Эстонии и островам предупреждение о метели первой степени. На островах возможны метели и гололедица, порывы ветра могут местами достигать 20 м/сек.
В материковой части страны снегопады и метели ожидаются уже днем, а в уездах Валга, Выру и Пыльва только вечером.
Снегопады распространятся с северо-запада по всей стране и вечером станут сильными. Поздно вечером на островах и западе материковой Эстонии также пройдут мокрый снег и дожди, повысится риск гололедицы. Из-за погодных условий на дорогах необходима осторожность. Ожидается юго-западный ветер порывами до 16, на побережье до 20 м/сек. Начиная с запада температура воздуха постепенно поднимется, а вместе с ней станут скользкими дороги.
В ночь на воскресенье по многим регионам продолжатся сильные снегопады и пройдет мокрый снег, местами также дожди, на дорогах гололедица. Ожидается сильный юго-западный ветер, который к утру начиная с островов переменится на северо-западный. В течение суток выпадет до 10 см снега.