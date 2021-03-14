В ближайшие дни в Эстонии похолодает до 11 градусов мороза

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег и снег, по многим регионам вероятен туман. Ветер западных, на островах северных направлений, 2-8, на северном побережье до 10 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег и дожди. Ветер западных, на островах северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до -6, местами до 7 градусов мороза, днем от нуля до 4 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. На дорогах опасность гололедицы. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер северо-западный и северный, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8, местами 11 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.