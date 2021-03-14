Завтра синоптики вновь обещают дряпню
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник до полуночи ожидается облачная погода, дожди и дряпня (мокрый снег - прим. ред.), осадки перейдут в снег, по регионам туман и гололедица.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник до полуночи ожидается облачная погода, дожди и дряпня (мокрый снег - прим. ред.), осадки перейдут в снег, по регионам туман и гололедица.
Ветер западных направлений, 2-8, у Рижского залива и на юге страны порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 1 градуса тепла. На дорогах гололедица.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам дожди и мокрый снег, до полудня и вечером возможен снег. Ветер западных направлений, 3-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 1-5 градуса тепла.