Синоптики: в воскресенье ожидается плюсовая температура

После полуночи начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, близ Рижского залива пройдут интенсивные осадки, которые распространятся к северу. Пройдут дожди, мокрый снег и снег, возрастет опасность гололедицы. Ветер южных направлений, 3-8, порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 1 градуса тепла.

Днем ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. До полудня в северном направлении сместится зона мокрого снега и снега. Вероятна гололедица, после полудня по некоторым регионам дожди и мокрый снег, на Хийумаа и северо-западном побережье местами возможен снег. Ветер южных направлений, 3-9, порывами до 12 м/сек, вечером начиная с островов понемногу сменит направление на западное и северо-западное. Температура воздуха 1-5 градуса тепла.