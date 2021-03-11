В ближайшие дни в Эстонии потеплеет

В ночь на субботу облачно с прояснениями. До полуночи дожди и мокрый снег по многим регионам, после полуночи по отдельным регионам. Ветер юго-восточный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем преимущественно облачно. В районе Рижского залива пойдут мокрый снег и дождь, которые к вечеру распространятся по всей стране. Ветер юго-западный и южный, 4-9, в первой половине дня порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. До полуночи по отдельным регионам в материковой части страны мокрый снег и дожди. После полуночи на острова придет новая зона осадков, пройдет преимущественно мокрый снег, к утру осадки распространятся на материковую часть страны, местами пройдет снег. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно. Пройдет мокрый снег, на северо-востоке страны в первой половине дня также снегопады. Во второй половине дня осадки перейдут в дожди и станут реже. Ветер южный и юго-восточный, в полдень начиная с островов подует юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.