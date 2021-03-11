Завтра синоптики обещают оттепель
Северная Европа находится во власти обширного циклона с центром над Норвежским морем. Быстрый западный воздушный поток несет атлантическое тепло и влагу вглубь континента и изменения в погоде затронут и Эстонию.
Северная Европа находится во власти обширного циклона с центром над Норвежским морем. Быстрый западный воздушный поток несет атлантическое тепло и влагу вглубь континента и изменения в погоде затронут и Эстонию.
Ночной снег и минусовая температура воздуха сменятся днем оттепелью. Быстро меняющиеся погодные условия создают трудности при перемещении на дорогах.
В пятницу (12.03) днем облачно. Снег, начиная с запада, перейдет в мокрый снег и дождь. Местами метель. Опасность гололеда. Юго-восточный ветер перейдет к южному, юго-западному 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в течение дня повысится до 0..+4°С.